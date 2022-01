Prêmio Baianos do Ano 2021 anuncia vencedores e destaca promessas para 2022

Se 2021 não foi um ano de muito brilho, dadas as circunstâncias óbvias que nos fazem enxergar obscuridade e obscurantismo em todo lugar, teve gente que conseguiu botar a cara no sol e, tempo bom, tempo ruim, fez seu nome.

Entre os baianos, claro, a lista de quem consegue se destacar mesmo em circunstâncias adversas – usando principalmente talento e criatividade – é sempre grande, e é preciso fazer uma excelente análise para se chegar a um consenso sobre quem fez mais e/ou melhor.

Pelo segundo ano seguido, a missão foi assumida por esta coluna Baianidades, que convidou especialistas em áreas relacionadas ao que costumamos falar por aqui. A partir dessas indicações, os leitores elegeram quem foram os Baianos do Ano em seis categorias: Arte e Cultura; Música; Literatura; Ciência; Humor e Internet; Esporte.

Diferente do que ocorre na votação de um paredão de BBB, que por sinal está para recomeçar, o modelo de votação adotado por Baianidades não permite que uma mesma pessoa vote mais de uma vez no seu candidato(a) preferido(a). Mesmo assim, a quantidade de votos eletrônicos, através do Google Forms, foi surpreendente: 51.747 internautas, logados em suas contas pessoais, escolheram seus baianos e baianas preferidos.

No total, foram 171.550 votos – os leitores, na prática, escolheram em quais categorias estavam aptos a votar. (Confira todos os números da votação no final da reportagem).

Na categoria Arte e Cultura, venceu o ator e cineasta WAGNER MOURA; já a baiana do ano na Música, segundo a votação popular, foi a cantora e compositora JADSA; em Literatura, a escritora LUCIANY APARECIDA foi a ganhadora; em Ciência, o prêmio fica com a divulgadora científica KANANDA ELLER; em Humor e Internet, o preferido do público (inclusive com mais votos entre todas as categorias) foi o influencer e humorista TIAGO SOUZA, o Pirikito; e por fim, no duelo de medalhistas dourados da Olimpíada de Tóquio, levou a melhor o pugilista HEBERT CONCEIÇÃO, mas foi por pontos...

Clique aqui para ver todos os candidatos do ano, com as justificativas de votos dos curadores.

MENÇÕES HONROSAS E PROMESSAS

A lista de indicados, assim como na primeira edição do Baianos do Ano, foi feita por um time de especialistas nas respectivas áreas de atuação. Renato Cordeiro (Arte e Cultura), Julli Rodrigues (Música), Kátia Borges (Literatura), Jorge Gauthier (Ciência), Nereida Albernaz (Humor e Internet) e Herbem Gramacho (Esporte) fizeram a curadoria dos candidatos, justificando a indicação de três nomes para cada área.

A partir daí, o público pôde escolher um em cada lista tríplice. Nas ocasiões em que não sabia em quem votar, bastava ler as apresentações dos curadores, que o caminho se aclarava.

E assim como na edição anterior, os curadores também foram convidados a indicar tanto menções honrosas pela atuação em 2021 (mas fora do top 3), quanto quem pinta como forte candidato(a) ao prêmio na próxima edição.

Arte e Cultura

O jornalista e radialista Renato Cordeiro, apresentador do programa Multicultura, da Educadora FM, e profundo conhecedor da cena artística e cultural baiana, elencou diversas menções honrosas em relação ao ano que passou.

Na lista especial, constam a ceramista Ricardina Pereira da Silva, a Dona Cadu, ícone de São Félix e portadora do título de Doutor Honoris Causa da UFBA; a performer Glicéria Tupinambá, pela recriação do Manto Tupinambá, peça sagrada da comunidade que antes só poderia ser encontrada em museus na Europa; o Grupo Metha, por ter assumido um dos principais equipamentos culturais de Salvador, o agora Cine Metha Glauber Rocha; o ator Fabrício Boliveira, pela criação do projeto Cinema do Futuro, voltado à formação de jovens em diversas frentes do audiovisual; e o artista visual Anderson AC, idealizador e gestor da Pinacoteca do Beiru.

Música

A jornalista e pesquisadora musical Julli Rodrigues, responsável pelas indicações de Música, também apresentou destaques extras, que devem pintar como fortes candidatos em 2022. É o caso do cantor Giovani Cidreira, ou GIO, que trouxe ao mundo o segundo álbum, ‘Nebulosa Baby’, abordando ancestralidade e afrofuturismo em um tom melancólico e envolvente.

“Antigas canções ganham novas roupagens e/ou são reconstruídas para dividirem espaço com composições inéditas. Com participações de nomes como Vandal, Alice Caymmi e Jadsa, o trabalho veio acompanhado de um caprichadíssimo álbum visual”, comenta Julli sobre GIO.

Outro que vem com tudo, segundo a especialista, é o músico e produtor pauloafonsino Jotaerre, que também atua como guitarrista na banda Psirico. “Em 2021, Jotaerre incorporou novos elementos ao seu som, misturando gêneros tão distintos quanto trap, metal e groove arrastado. O resultado foi ‘Tempestade’, álbum de forte teor político, que alinha momentos reflexivos e dançantes”, analisa.

Vale destacar que RDD (Rafa Dias), que fora citado em menção honrosa no ano passado, esse ano já pintou no top 3.

Literatura

A lista dos destaques da Literatura, feita pela jornalista, professora e escritora Kátia Borges, poderia até contar com a própria, afinal, ela pintou como finalista do Prêmio Jabuti 2021 na categoria Crônicas com o livro ‘A Teoria da Felicidade’ (Patuá, 2020).

Mantendo o posto de curadoria do Baianos do Ano, Kátia preferiu não manter nomes da lista do ano passado – embora o vencedor anterior, Itamar Vieira Jr, tenha tido mais um ano de popstar das letras.

As indicações foram mais uma oportunidade de dar visibilidade a outros escritores (já consagrados ou não), e há ainda mais dois a serem mostrados ao grande público como promessas.

O primeiro é Saulo Machado, que lançou o seu primeiro livro de contos no final do ano passado. ‘O jogo das Margaridas’ (Mormaço Editorial) é um projeto da editora e escritora Maria Luiza Machado, que vem se consolidando na cena literária nacional pela qualidade de suas publicações. “Aos 22 anos, Saulo estuda psicologia e psicanálise e, em sua estreia, surpreende pela maturidade e pela abordagem densa e sensível”, avalia Kátia Borges.

A outra revelação é Júlia Grilo, 21 anos, que segundo a curadora fez barulho já em sua estreia, em 2020, quando lançou ‘Cães’, pela editora paulista Penalux – a orelha do livro foi assinada pela cartunista Laerte.

“No ano passado, (Júlia) foi destaque na revista Vogue, entre cinco escritoras indicadas ‘para ler o quanto antes’. São boas referências, mas o que vale mesmo é o trabalho de criação e Júlia, que estuda psicologia, parece guardar na manga alguns trunfos. Aguardemos”, propõe.

Ciência

O jornalista Jorge Gauthier, especialista em Jornalismo Científico e Tecnológico pela UFBA, e apresentador do programa Saúde & Bem-Estar no @correio24horas, também lançou seus palpites sobre projetos e pessoas que devem se destacar nesse ano ainda recém-nascido.

“Na ciência baiana de 2022 merecem atenção as pesquisas desenvolvidas pelo Laboratório de Sistemas Distribuídos do Programa de Pós-Graduação em Mecatrônica da UFBA sobre infraestruturas tecnológicas aplicadas à saúde; estudos da vacina da covid-19 no Senai Cimatec, e o pesquisador Fred Luciano Santos Neves, da Fiocruz Bahia, nomeado recentemente coordenador do Programa de Pesquisa Translacional em Doenças de Chagas”, indica Gauthier, que também é coordenador de ações digitais do CORREIO.

Humor e Internet

Se não deu para o influencer Cristian Bell na disputa de 2021 (apesar de ter sido o segundo mais votado entre todos os candidatos desse ano, no cômputo geral, atrás apenas de Pirikito - ambos fizeram campanha por votos nas redes sociais), talvez dê para a namorada dele, Rafaela Moreira, no ano que vem.

Ela é uma das apostas para 2022 da jornalista e digital influencer especialista em celebridades Nereida Albernaz, do @eubabadeira.

“Bonita e bem humorada, o combo da influencer conquistou os corações dos baianos. No conteúdo, ela mescla moda e humor mostrando o dia a dia de uma menina preta soteropolitana cheia de estilo, com a língua solta e que gosta de viajar. Foi destaque em 2021, deu um salto no número de seguidores e com certeza conquistará ainda mais o público em 2022”, prevê Nereida.

Ela também cita o influencer Victor Igoh, com seus 4,6 milhões de seguidores e fama nacional recém-conquistados, como possível destaque no ano. Basta saber aproveitar o hype.

Outra promessa que deve brilhar ainda mais em 2022, talvez com um alcance maior, é a jovem Rafa Sampaio, que viralizou com vídeos de humor em 2021.

Esporte

Herbem Gramacho, jornalista e editor de esportes do CORREIO, foi obrigado a repetir um voto de “vem aí” este ano, por conta da Olimpíada. Com três medalhistas olímpicos em competições individuais, ficou difícil para o nadador Guilherme Caribé entrar no top 3, e é o segundo ano que ele "amadurece" por aqui.

“Menção mais que honrosa ao nadador de 18 anos, que traça a largas braçadas o caminho para chegar à Olimpíada de Paris-2024. Campeão dos 50m livre no Sul-Americano juvenil, em novembro, e em franca evolução também nos 100m livre, Caribé já pulverizou quase todos os recordes do lendário Edvaldo Valério nas piscinas baianas”, salienta Herbem. Olho no garoto!



***

CONFIRA OS NÚMEROS DA VOTAÇÃO DO BAIANOS DO ANO 2021

Total de votantes: 51.747

Total de votos: 171.550





Arte e Cultura - 24.733 respostas

> WAGNER MOURA 14.827 VOTOS (59,9%)

LAINA CRISÓSTOMO 8.042 VOTOS (32,5%)

ROWNEY SCOTT 1.864 VOTOS (7,5%)





Música - 22.789 respostas

> JADSA 9.763 VOTOS (42,8%)

RDD (RAFA DIAS) 7.048 VOTOS (30,9%)

ORQUESTRA AFROSINFÔNICA 5.978 VOTOS (26,2%)



Literatura - 22.691 respostas

> LUCIANY APARECIDA 14.125 VOTOS (62,2%)

CLARISSA MACEDO 5.472 VOTOS (24,1%)

ALEILTON FONSECA 3.094 VOTOS (13,6%)





Ciência - 22.734 respostas

> KANANDA ELLER 13.818 VOTOS (60,8%)

ARTHUR IGOR LIMA 6.011 VOTOS (26,4%)

REDE COVIDA 2.095 VOTOS (12,8%)





Humor e Internet - 50.610 respostas

> TIAGO SOUZA (PIRIKITO) 29.743 VOTOS (58,8%)

CRISTIAN BELL 19.027 VOTOS (37,6%)

ENDERSON COBRA E OS GÊMEOS FEXAÇÃO 1.840 VOTOS (3,6%)



Esporte - 27.993 respostas

> HEBERT CONCEIÇÃO (boxe) 10.594 VOTOS (37,8%)

ISAQUIAS QUEIROZ (canoagem) 8.845 VOTOS (31,6%)

ANA MARCELA CUNHA (maratona aquática) 8.554 VOTOS (30,6%)