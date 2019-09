Prêmio Correio de Futuro divulga equipes finalistas; confira

Cinco equipes foram selecionadas para a final do Prêmio Correio de Futuro, que acontece na quinta-feira (19). Os vencedores vão ter a oportunidade de desenvolver seu projeto contando com a mentoria de profissionais de diversas áreas do CORREIO, e a equipe vencedora ganhará R$ 10 mil em prêmios.

A final não será a única atração. A partir das 9h na data, a gerente de pesquisa e treinamento em novas mídias do La Nación, Florencia Coelho, dará uma palestra sobre como a inteligência artificial pode revolucionar o jornalismo.

O bate-papo será gratuito. Para participar é só fazer a inscrição no site. As vagas são limitadas. Após dar a palestra, Florencia fará parte da comissão que escolherá qual ideia será a vencedora do Prêmio Correio de Futuro.

Conheça os projetos finalistas:

Equipe 1

-- Fellipe Narde Oliveira da Hora (Bacharedado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia/Ufba)

-- Thiago Santos Moreira (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia/Ufba)

-- Tarcicio Rodrigues Oliveira (Administração/Ufba)

-- Andre Gomes Bahiense (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia/Ufba)

Equipe 2

-- Thiago Santos Moreira (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia/Ufba)

-- Andre Gomes Bahiense (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia/Ufba)

-- Fellipe Narde Oliveira da Hora (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia/Ufba)

-- Jéssica Carolina Teixeira Lima (Design/Ufba)

Equipe 3

-- Elisa Cristina Pie Brotto (Jornalismo/Unifacs)

-- Ícaro Ariel Carneiro Leite (Sistemas de Informação/Uneb)

-- José Diôgo da Silva Carneiro (Sistemas de Informação/Uneb)

-- Fernando Azevedo Maia Junior (Sistemas de Informação/Uneb)

Equipe 4

-- Marcos Victor dos Santos Fernandes (Engenharia da Computação/Ufba)

-- Jéssica Carolina Teixeira Lima (Design/Ufba)

-- Vinicius Amancio Cerqueira (Jornalismo/FTC)

Equipe 5

-- Débora Oliveira (Jornalismo/UFPE)

-- Saulo Alexandre de Barros (Ciência da Computação/UFPE)

-- Roberto Alfredo Peixoto de Mendonça (Jornalismo/UFPE)