Prêmio Jabuti divulga finalistas

O Prêmio Jabuti 2020 revelou nesta quinta-feira (5), a última lista de finalistas de sua 62ª edição. Na categoria Romance Literário, concorrem Maria Valéria Rezende (Carta à Rainha Louca ) e Chico Buarque (Essa Gente), que estavam na edição de 2015, quando ela ganhou com Quarenta Dias. Eles disputam com Adriana Lisboa (Todos os Santos), Paulo Scott (Marrom Amarelo) e com o baiano Itamar Vieira Junior (Torto Arado).

Com exceção do de Itamar, que saiu pela Todavia, todos os outros são da Companhia das Letras, sendo três pelo selo Alfaguara. Outro baiano finalista é o historiador João José Reis, que concorre na categoria Ciências Humanas, com o livro Ganhadores: A Greve Negra de 1857 na Bahia (Companhia das Letras)

São, ao todo, 20 categorias, e nesta nova lista anunciada pelo Jabuti estão os cinco finalistas de cada uma delas - a lista com os 10 finalistas saiu em outubro. Em Romance de Entretenimento – nova categoria desta edição do prêmio – disputam A Telepatia são os Outros (Monomito), de Ana Rüsche; Olhos Bruxos (Penalux), de Eliezer Moreira; Serpentário (Intrínseca), de Felipe Castilho; Uma mulher no escuro (Companhia das Letras), de Raphael Montes; e Viajantes do abismo (Avec), de Nikelen Witter. Em Contos, Jarid Arraes (Redemoinho em dia quente / Companhia das Letras) e Veronica Stigger (Sombrio Ermo Turvo / Todavia) também estão entre os finalistas.

Já a categoria Biografia, documentário e reportagem, dominada pelos homens, estão entre os selecionados Em Busca da Alma brasileira: biografia de Mário de Andrade (Estação Brasil / Sextante), de Jason Tércio; Escravidão – Volume 1 (Globo Livros), de Laurentino Gomes; Metrópole à Beira-mar: O Rio Moderno dos Anos 20, de Ruy Castro e O Reino: a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal, de Gilberto Nascimento, ambos publicados pela Companhia das Letras; e Raul Seixas: Não Diga que a canção está Perdida (Todavia), de Jotabê Medeiros.

A cerimônia de premiação do Jabuti, quando também será conhecido o vencedor do Livro do Ano, será no dia 26 de novembro, com transmissão pelas redes sociais da Câmara Brasileira do Livro. O vencedor de cada categoria receberá o valor de R$ 5 mil e a estatueta do prêmio, exceto na categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior, que leva só a estatueta. O autor do Livro do Ano (concorrem os vencedores dos eixos Ensaios e Literatura) ganha R$ 100 mil.