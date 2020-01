Preparação para a festa do Senhor do Bonfim começa nesta quinta (9); veja programação

Quem tem fé vai a pé, e vai logo. Em preparação à festa do Senhor do Bonfim, que este ano será celebrada no dia 19 de janeiro, a Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim lançou uma programação especial para os fiéis.

Este ano, os festejos terão como tema central “Senhor do Bonfim, 275 anos de devoção, veneração e proteção”, e como lema “Ontem, hoje e sempre sob a sombra da Tua cruz”. De acordo com a arquidiocese, a escolha remete ao Ano Jubilar, proclamado em abril de 2019, com o objetivo de comemorar os 275 anos da chegada da imagem do Senhor do Bonfim a Salvador.

E a programação já começa nesta quinta-feira (9) com a abertura do novenário, que será marcado com hasteamento da bandeira do Senhor do Bonfim em frente ao panteão da Praça da Colina, às 18h30. O preparatório segue até o dia 18 de janeiro (exceto no dia 16, quando ocorre a Lavagem), sempre às 19h.

No dia 16 de janeiro, ocorrerá a tradicional Lavagem das escadarias da Basílica e a 7ª edição da Caminhada de Corpo e Alma, que sairá da Basílica da Conceição da Praia (Comércio), às 7h, e seguirá em direção à Colina Sagrada.

O andor que levará a imagem do Senhor do Bonfim será conduzido numa caravela produzida pelo artista plástico Zaca Oliveira, que remeterá a sua chegada a Salvador, no dia 18 de abril de 1745. A estrutura será ladeada por um pano azul que simbolizará o mar.

Na chegada à Colina Sagrada, os participantes serão recepcionados com um show de músicas religiosas. Depois, o padre Edson Menezes da Silva transmitirá, da janela central da Basílica, uma mensagem alusiva ao Ano Jubilar e concederá uma bênção aos fiéis, apresentando a imagem do Senhor do Bonfim.

No dia 19, a festa do Senhor do Bonfim começará com uma alvorada às 5h, e a data seguirá com missas às 5h, 6h, 7h30, 9h, e 15h. Já a Missa Solene será presidida pelo arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, que concederá a Bênção Apostólica às 10h.

A partir das 16h, os fiéis participarão da Procissão dos Três Pedidos, que sairá da Igreja dos Mares. Na chegada à Colina, os devotos farão seus pedidos para o ano de 2020. Os festejos serão encerrados com a oração do Ano Jubilar, bênção do Santíssimo Sacramento e queima de fogos de artifício.

Este ano, a programação festiva também contará com uma novidade. Todos os dias, a partir das 14h, a Quermesse da Colina, instalada na Praça, venderá doces, salgados e outras iguarias, além de produtos artesanais. Além disso, após a celebração da novena, o público contará com atrações culturais e recreativas.

“Estamos trabalhando para que fiéis e turistas possam aproveitar ao máximo toda a festa do Senhor do Bonfim. Queremos que esses dias sejam de oração, devoção e de convívio fraterno”, afirma o reitor da Basílica, padre Edson Menezes.

Confira a programação completa da festa

Dia 09/01 (quinta-feira)

18h30 – Hasteamento da Bandeira do Senhor Bom Jesus do Bonfim, em frente ao panteão da praça da Colina, dando início a programação da festa 2020.

19h – 1ª noite da novena

Dia 10/01 (sexta-feira)

19h – 2ª noite da novena

Pregador: Pe. Ademar Dantas dos Santos, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Itaigara.

Dia 11 (sábado)

19h – 3ª noite da novena

Pregador: Pe. Manoel de Oliveira Filho, pároco da Paróquia Ascensão do Senhor, Centro Administrativo da Bahia – CAB.

Dia 12 (domingo)

19h – 4ª noite da novena

Pregador: Pe. Gilson Magno dos Santos, capelão da Capela Nossa Senhora da Vitória, Canela.

Dia 13 (segunda-feira)

19h – 5ª noite da novena

Pregador: Pe. Alex Almeida, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, Dias D’Ávila – Diocese de Camaçari.

Dia 14 (terça-feira)

19h – 6ª noite da novena

Pregador: Pe. Edmilson Santos do Costa, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Ò, Paripe.

Dia 15 (quarta-feira)

19h – 7ª noite da novena

Pregador: Pe. Sérgio Ricardo Gomes de Freitas, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Periperi.

Dia 16 (quinta-feira)

Tradicional Lavagem das Escadarias da Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, às 7h – Saída da 7ª Caminhada (Lavagem de Corpo e Alma) da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia (Comércio), conduzindo a imagem peregrina do Senhor do Bonfim. Ritual da Lavagem das escadarias da Basílica.

Dia 17 (sexta-feira)

19h – 8ª noite da novena

Pregador: Pe. Welington Silva, C.Ss.R, vigário do Santuário Divino Pai Eterno – Trindade – GO e apresentador da TV Pai Eterno.

Dia 18 (sábado)

19h – 9ª noite da novena

Pregador: Pe. Alberto Monte Alegre Vieira Neves.

Dia 19 de janeiro (domingo)

Dia da Festa

5h – Alvorada

Horários das Missas: 5h, 6h, 7h30, 9h e 15h

10h – Missa Solene presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger.

16h – Procissão dos Três Pedidos. Local de saída: Matriz da Paróquia Nossa Senhora dos Mares, localizada no Largo dos Mares.

Após a chegada da procissão, haverá o encerramento com oração do Ano Jubilar, bênção do Santíssimo Sacramento e queima de fogos de artifício.