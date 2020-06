Preparador explica treino de goleiros na pandemia: 'Foco no jogo'

Apesar do retorno aos treinos presenciais, a rotina dos jogadores do Bahia não têm sido a mesma que os atletas estavam acostumados antes da pandemia do novo coronavírus. Com as limitações por conta das orientações de segurança, as atividades precisaram ser adaptadas ao novo momento.

Nessa ciranda, os goleiros são os mais precisaram encarar a nova realidade. Preparador do Esquadrão, Rogério Lima explica que sem os treinos coletivos, o setor precisou criar atividades específicas e que simulam situações que ocorrem nos jogos para que os atletas percam o mínimo possível.

"Nesse período em que todos nós estivemos em casa eu procurei realizar algumas atividades diárias com os goleiros, dentro da realidade de cada um, de espaço em casa, de materiais disponíveis, para que eles pudessem se manter ativos", explica Rogério, antes de continuar:

"Hoje, a ênfase maior, além do trabalho de força, está sendo voltado ao trabalho técnico situacional. Ou seja, a gente procura trabalhar, além das capacidades técnicas, também físicas e psicológicas dentro do campo, fazendo assim com que os nossos goleiros tenham uma tomada de decisão melhor. Dessa forma a gente traz as situações de jogo para dentro do nosso treino. Esperamos o quanto antes os goleiros integrados ao grupo para que possam desenvolver uma melhor performance e a gente possa estar colocando eles em alto nível como eles estavam antes dessa parada", disse o preparador.

???? Uh, é Paredão! O vídeo especial desta quarta mostra o trabalho dos goleiros tricolores desde antes da volta ao CT #JuntosVenceremos pic.twitter.com/wuD26x7oJB — Esporte Clube Bahia (de ????) (@ECBahia) June 24, 2020

Atualmente, o grupo principal do Bahia conta com quatro goleiros. Além de Douglas e Anderson, Roger Machado ganhou as opções de Mateus Claus e Matheus Teixeira, jogadores que iniciaram a temporada no extinto time de aspirantes. Até a pausa para

O Bahia aguarda a liberação das autoridades sanitárias para iniciar os treinos coletivos e quem envolvem maior grau de aproximação. Já sobre os jogos, ainda não há definição de quando as partidas vão ser retomadas. A tendência é de que o primeiro torneio a retornar seja a Copa do Nordeste.

A CBF acatou o pedido dos clubes e da Liga do Nordeste para que a competição seja finalizada em sede única. Recife, Salvador e Fortaleza estão entre as cotadas para sediar o Nordestão. O martelo sobre a data do retorno, no entanto, ainda não foi batido e depende das condições de cada cidade em relação ao coronavírus.