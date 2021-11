Preparador físico é morto a tiros durante aula online; 200 pessoas assistiram ao crime

O assassinato de Lawrence Masinge, preparor físico sul-africano, foi assistido por 200 alunos que participavam de uma aula dele que estava sendo transmitida ao vivo. O caso aconteceu em Soulsville, África do Sul, nesta quinta-feira, 11. Um homem de calça cinza invadiu a casa da vítima para furtar objetos.

Na aula online, os alunos presenciaram o professor caindo no chão após ser baleado. Na sequência, um dos ladrões é visto apontando a arma para o instrutor e dando mais dois tiros. A residência de Masinge continuou sendo roubada pelo suspeitos. De acordo com informações da IstoÉ, o porta-voz da Polícia informou que o motivo do assassinato ainda é desconhecido.

Foto: Reprodução

Os alunos afirmaram, em entrevistas concedidas para jornais locais como o Daily Mail, que a Polícia foi acionada por um dos alunos que sabia do endereço de Lawrence. Chegando ao local, no entanto, o preparador físico já estava sem vida. Ainda de acordo com uma das testeminhas, o resgate chegou ao local cerca de 40 minutos depois do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e o caso segue em investigação.

Em entrevista a Eyewitness News, editora de notícias multiplataforma da África do Sul, Mpho Magwaza, que participava da aula, disse que percebeu que algo não estava certo no momento que o homem que atirou apareceu no vídeo. O aluno conta que não conseguiu dormir a noite toda após presenciar o crime.