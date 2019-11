Presa mãe acusada de jogar água fervendo na filha em Conceição do Jacuípe

A mulher suspeita de jogar água fervendo na própria filha foi presa nesta sexta-feira (8), em Conceição do Jacuípe, no Centro-Norte do estado. O crime aconteceu no mesmo município, no sábado (2). Marilucia da Silva Mattos, 33 anos, estava com mandado de prisão preventiva em aberto por conta do crime.

Segundo a polícia, o crime ocorreu durante uma discussão entre ela e filha, uma adolescente de 16 anos. Marilucia teria jogado uma leiteira com água fervendo na filha, e o líquido atingiu rosto, tórax e braços. O motivo da briga não foi divulgado.

A vítima foi socorrida pela tia, irmã de Marilucia, para o Hospital Geral do Estado (HGE). Ela teve queimaduras de 2ª grau em 17% do corpo e permanece internada.

A polícia informou que Marilucia já responde processos por lesão corporal contra a adolescente, ocorrida em 2018, e pela tentativa de homicídio contra um irmão. Ela foi presa por investigadores da Delegacia de Conceição do Jacuípe, com o apoio de equipes da 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Amaro) e da Delegacia de Amélia Rodrigues. .

O local da prisão não foi informado. A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Santo Amaro, onde permanece à disposição da Justiça.