Presa por causar acidente que matou bebê, mulher paga fiança e é solta na BA

Um bebê de três meses morreu e outras seis pessoas ficaram feridas após uma enfermeira de 55 anos perder o controle do veículo, colidir em outro carro e atropelar pedestres que estavam em uma calçada no centro de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, na noite deste domingo (15).

A bebê, única vítima fatal do acidente, é Liz Costa Nunes, que estava no banco traseiro de um veículo Fox (OKJ4B82) junto com o pai, Caio Araújo Nunes e o irmão de 5 anos, Levi Costa Nunes, que tiveram ferimentos leves, após o carro da enfermeira Creuza Barbosa dos Santos, também um Fox, atingir o veículo da família na lateral.

No impacto, Liz, que estava na cadeirinha, foi arremessada para fora do veículo e morreu na hora. Relatos de populares à polícia dão conta de que a enfermeira estava em alta velocidade e pulou um quebra-molas antes da colisão. Na sequência, o carro da enfermeira avançou pela calçada e atropelou quatro jovens.

As demais vítimas não foram identificadas. O acidente ocorreu em frente ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, com quem o CORREIO não conseguiu contato para obter informações sobre o estado de saúde das vítimas – com exceção da enfermeira, os outros envolvidos no acidente estão internados no hospital.

Segundo a Polícia Civil, a enfermeira foi presa em flagrante, mas pagou fiança de R$ 5 mil e foi solta. Ela responderá homicídio culposo, tipo de crime que cabe fiança, além de lesão corporal culposa e danos materiais.

Na delegacia, de acordo com a polícia, ela disse que não estava bebendo, havia saído de uma igreja evangélica e perdeu o controle do carro. O plantão da polícia não confirmou se a mulher foi submetida ao teste do bafômetro, mas informou que ela não aparentava estado de embriaguez.