Presidente anuncia Agnaldo Liz como técnico do sub-23 do Vitória

O Vitória tem um substituto para repor a saída de João Burse no time sub-23. Nesta terça-feira (26), o presidente do clube, Paulo Carneiro, anunciou em entrevista ao CORREIO que Agnaldo Liz será o dono do posto.

O novo treinador assume o cargo tendo contrato sem prazo determinado, como é recorrente no futebol. É a mesma vinculação que Carlos Amadeu tinha antes de assumir a equipe profissional neste ano.

O ex-zagueiro de 51 anos teve duas passagens como jogador profissional no Vitória. A primeira durou entre 1991 e 1993 e a última foi em 1996. Ele também já assumiu o Leão como treinador no ano de 2004 e conquistou o título baiano.

"Vamos ter dois times profissionais para o ano, o sub-23 e o profissional. O sub-23 vai disputar o estadual e depois o Brasileiro sub-23, então já tem um calendário de sub-23 definido. O profissional vai disputar a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro", explicou Paulo Carneiro.

O rubro-negro ainda não publicou oficialmente o acerto com Agnaldo Liz. O treinador, por sua vez, fez seu último trabalho no ano passado, quando comandou o Almirante Barroso na segunda divisão do Campeonato Catarinense. Ele também acumula passagens por Fluminense de Feira, Campinense e Atlético de Alagoinhas.

O Vitória vai disputar todo o Campeonato Baiano com o time sub-23, independentemente do desempenho, segundo Paulo Carneiro disse na entrevista. O Leão estreará na competição no dia 15 de janeiro, contra o Jacobina, no Barradão.