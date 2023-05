Presidente da Abaf e líder global da Suzano, Mariana Lisbôa participa do II Fórum ESG Salvador

A forma de falar, precisa, firme, repleta de exemplos e dados que reforçam seu discurso, é uma das principais características que Mariana Lisbôa traz como palestrante em eventos, principalmente sobre ESG, dos quais participa com frequência. A baiana é líder global de Relações Corporativas da Suzano, maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, e presidente da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF).



Entre suas atividades, a executiva usa sua voz nestes encontros para reforçar os princípios da sigla, tendo como exemplo a prática de todos eles na companhia, considerada referência global no uso sustentável de recursos naturais. O próximo evento desta natureza será o II Fórum ESG Salvador, que será realizado nesta terça e quarta-feira (30 e 31), pelo Alô Alô Bahia e Jornal CORREIO.

“Eu fico muito feliz de poder, novamente, estar presente neste evento de tamanha magnitude e importância para a Bahia. Sinto-me honrada por fazer parte desse movimento e poder trazer um pouco mais ao público e aos nossos demais parceiros sobre o modo com que a Suzano atua e de que forma nos estabelecemos como referência na agenda ESG”, revela.

Mariana Lisbôa esteve na primeira edição do evento, ano passado, e retorna para dividir seu conhecimento com outros convidados e o público no painel Agenda ESG - Setores Econômicos.

“Nesta edição do Fórum ESG Salvador, pretendo mostrar mais sobe a atuação sustentável da Suzano, com foco nas pessoas. Entendemos a Importância de gerar e compartilhar valor com os diversos públicos com os quais nos relacionamos, pois é com eles e por eles que nos comprometemos cada vez mais com a agenda sustentável”, afirma. “Nessa apresentação, daremos um destaque especial para as nossas ações ligadas a diversidade, equidade e inclusão e o quanto ainda precisamos avançar com esse tema na comunidade corporativa e na sociedade”, destaca.

ESG para todos

Mariana Lisbôa ainda afirma, em entrevista ao Alô Alô Bahia, que ESG não é limitado ao mundo dos negócios. “A agenda é um incentivo para a promoção da sustentabilidade e da responsabilidade social em todos os níveis da sociedade”, acredita. “Quando pensamos em ESG no nosso cotidiano, remetemos a temas que já vem sendo levantados pela sociedade, especialmente no que diz respeito ao meio ambiente. Nesse sentido, podemos mencionar a redução do consumo de água e de energia, práticas que são realizadas, por exemplo, na Suzano, e que podem (e devem) ser exercidas em casa. O trinômio: “reduce, reuse e recicle” deve ser introjetado nos nossos hábitos do dia a dia”, exemplifica.

“Nos últimos anos, esse tema tem tomado cada vez mais força e novas iniciativas práticas surgem para incentivar, por exemplo, o consumo sustentável: comprar apenas o que é necessário, optando por produtos com embalagens biodegradáveis e oriundas de empresas responsáveis, que adotem a agenda ESG”, finaliza.

