REPARAÇÃO

Salvador tem três terreiros para cada dia do ano

Tem uma sabedoria popular em Salvador que diz que a cidade tem uma igreja católica para cada dia do ano, mas se a brincadeira fosse realizada com os terreiros, o número seria três vezes maior. É que a capital baiana tem 1.118 templos de candomblé registrados na prefeitura - entidades de classe afirmam que o número é ainda maior. A estimativa é de que sejam pouco mais de 2 mil, porque alguns espaços ainda não se cadastraram oficialmente.

O terreiro mais antigo da cidade é o Casa Branca, no Engenho Velho da Federação, que foi fundado ainda na época do Brasil Império. Nesta quinta-feira (9), representantes do terreiro foram até o Espaço Cultural da Barroquinha, no Centro, onde ele ficava antes de ser transferido, para acompanhar a assinatura do decreto de lançamento do projeto Casa Odara.