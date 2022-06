Presidente da Alba confirma cancelamento do recesso parlamentar no mês de julho

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Adolfo Menezes, confirmou nesta quarta-feira (29) que a Casa, excepcionalmente, não entrará em recesso parlamentar este ano — que acontece normalmente no mês de julho — em virtude do retorno dos casos de covid-19 no Estado.

“A Alba estará de prontidão em julho, como esteve durante todo o período da doença, para o caso de necessidade de aprovação de um projeto de lei em caráter de urgência, em defesa da população dos 417 municípios do Estado, ao lado do Governo da Bahia no enfrentamento ao vírus”, assegurou o presidente.

Além disso, a Assembleia também aprovou, na tarde desta quarta, por unanimidade, o Projeto de Lei Complementar nº 145/2022, do Poder Executivo, que dispõe sobre os vencimentos do conjunto de procuradores do Estado.

O PLC altera a Lei Complementar nº 34, de 06 de fevereiro de 2009 – notadamente em seu art. 85 -, e promove adaptações organizacionais consideradas necessárias à Procuradoria Geral do Estado.

“Quero parabenizar aos líderes das bancadas, deputados Rosemberg Pinto (PT) e Alan Sanches (UB) pela urgência na aprovação desse projeto de lei, de grande importância para a Procuradoria Geral do Estado”, comentou, o presidente da Casa.

O PLC foi relatado pelo deputado Rosemberg Pinto e não recebeu qualquer emenda.