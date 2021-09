Presidente da Caixa Pedro Guimarães anuncia que testou positivo para covid-19

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou neste domingo (26), pelas redes sociais, que testou positivo para a covid-19. Ele integrou a comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro a Nova York, onde esteve para participar de assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU), na última semana.

"Informo a todos que testei positivo para COVID-19. Ficarei em quarentena seguindo todos os protocolos médicos. Já tomei as duas doses de vacina e comecei a tomar os remédios do protocolo. Também estava em isolamento desde quando chegamos dos EUA, na 4f de manhã. Na 2f passada realizei um teste e o resultado foi negativo. Não estou com nenhum sintoma e continuarei trabalhando daqui de casa. Um abraço e obrigado pelas mensagens", escreveu o presidente da Caixa.

Além de Pedro Guimarães, o ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e o deputado federal e filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), também testaram positivo. Antes de Queiroga, um diplomata da comitiva também havia sido diagnosticado com Covid. O governo não confirma a informação nem revela o nome do servidor.



Bolsonaro faz teste e anuncia que não tem o vírus

Neste domingo, a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto informou que o presidente Jair Bolsonaro fez um novo teste para covid-19 e que o resultado foi negativo. Ele está em isolamento desde que voltou da viagem a Nova York. A primeira-dama Michelle Bolsonaro, que também integrou a comitiva brasileira em Nova York, informou neste domingo que seu resultado também deu negativo.