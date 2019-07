Presidente da Companhia das Letras 'sai no soco' durante a Flip

Foto: Reprodução/GloboNews

Uma briga chamou a atenção de quem visitava a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), nesta sexta-feira (12). No epicentro do quiprocó estava o presidente do grupo Companhia das Letras, Luiz Schwarcz.

A confusão aconteceu antes da bertura da mesa com as escritoras Ayelet Gundar-Goshen e Ayòbámi Adébáyò, que teve mediação de Lilia M. Schwarcz, mulher do "brigão".

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, um homem empurrou o editor, que não deixou barato, dando um soco como revide.

Em nota divulgada no site da Companhia das Letras, Schwarcz apresentou sua versão do fato.

De acordo com o comunidado, a briga desta sexta foi consequência de outro desentendimento entre os dois, ocorrido no lançamento do livro 'Grande Sertão: Veredas' em São Paulo, no dia 9 de abril.

Naquela oportunidade, o agressor argumentou que o editor teria se recusado a entregar um livro a sua esposa. Ao reencontrar Schwarcz na Flip, resolveu tirar satisfação.

Veja a nota na íntegra:

Um senhor me abordou e passou a me agredir verbalmente, pois — segundo ele —, no lançamento do livro Grande Sertão: Veredas em São Paulo (09/04), eu teria me recusado a entregar o livro de sua esposa ao escritor Mia Couto. Na minha lembrança este senhor desejava entregar pessoalmente e, mesmo que esta lembrança esteja errada, nunca entrego pessoalmente livros a autores estrangeiros, sempre indicando quem pode fazê-lo na editora. Após repetir diversas vezes os xingamentos, a mesma pessoa começou a discorrer que sabia que eu sofro de depressão”, continuou o editor. “Neste momento, justamente por ser portador de depressão bipolar leve, não controlei meus sentimentos perante a agressão e o assédio e disse que teríamos que resolver aquele assunto imediatamente. Foi uma atitude infeliz da minha parte, provocada pelas repetidas agressões verbais, enquanto eu apenas aguardava o início do evento. Presto esse esclarecimento, abrindo detalhes íntimos do meu temperamento, para pedir desculpas à Flip, que faz parte dos orgulhos de minha vida, e ao público. Estou triste com a minha falta de controle e optei por expressar no blog da editora este sentimento.