Presidente da Ucrânia exige justiça e 'admissão total de culpa' do Irã

Depois que o Irã admitiu ter abatido "acidentalmente" o avião ucraniano que caiu em Teerã e deixou 176 mortos na última quarta-feira, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse esperar "admissão total de culpa" do Irã.

A declaração foi feita neste sábado (11). Em um comunicado oficial, as Forças Armadas iranianas informaram que o avião foi derrubado por erro humano. O comunicado, lido na TV estatal, informou que a aeronave voava em uma região militar considerada sensível. O Irã afirmou, ainda, que os responsáveis serão penalizados.

Neste sábado (11) o presidente da Ucrânia exigiu a punição dos responsáveis pelo abate, além do pagamento de indenizações por parte do governo iraniano.

"A manhã trouxe a verdade. A Ucrânia insiste no pleno reconhecimento de culpa. Esperamos do Irã que leve os culpados à justiça, devolva os corpos, pague uma indenização e publique um pedido de desculpas oficial", escreveu Volodymyr Zelensky em sua conta do Twitter. "A investigação tem de ser completa, aberta e deve continuar sem atrasos ou obstáculos", acrescentou.