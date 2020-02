Presidente do Atlético-MG confirma o retorno de Diego Tardelli

O atacante Diego Tardelli está de volta ao Atlético Mineiro A contratação do atacante e ídolo recente da torcida atleticana foi confirmada pelo presidente Sérgio Sette Câmara, em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, com uma foto ao lado do jogador de 34 anos.

"Reativando minha presença por aqui para trazer boas notícias. O bom filho a casa torna! Vocês pediram e trouxemos: Tardelli é do Galo!!!", escreveu o dirigente no Twitter. A última publicação de Sette Câmara havia sido em 5 de setembro de 2018.

Reativando minha presença por aqui para trazer boas notícias. O bom filho a casa torna! Vocês pediram e trouxemos: Tardelli é do Galo!!! pic.twitter.com/DWqbctymPh — Sergio Sette Camara (@camara_sette) February 12, 2020

Tardelli volta ao clube após uma polêmica declaração do dirigente no final de janeiro. Ao ser questionado por um torcedor sobre o possível retorno do atacante dentro de um avião, Sette Câmara disse que o Atlético não era asilo. Não à toa, logo depois do anúncio, ele respondeu um comentário sobre o tema. "Falar de contratação dentro de um avião não dá. O que importa é que ele está aqui", respondeu.

Há algum tempo o Atlético tem interesse no retorno de Tardelli. O negócio avançou bastante na terça-feira, em uma reunião com os empresários do atacante, em Belo Horizonte, e foi fechada nesta quarta. Ele chega para resolver o problema do ataque, já que Franco Di Santo e Ricardo Oliveira não estão correspondendo.

O atacante terá de trabalhar algum tempo para entrar em campo. Tardelli rescindiu com o Grêmio no dia 16 de janeiro e, desde então, faz trabalhos individuais. Ainda não há uma previsão para o jogador ficar à disposição do técnico Dudamel.

A torcida desejava o retorno do atacante pelas duas passagens anteriores de sucesso. No total, Tardelli disputou 219 jogos e marcou 110 gols. Ele foi campeão da Copa Libertadores da América de 2013, da Copa do Brasil de 2014, da Recopa Sul-Americana de 2014 e das edições de 2010 e 2013 do Campeonato Mineiro.