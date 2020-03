Presidente do Internacional testa positivo para coronavírus

Presidente do Internacional, Marcelo Medeiros testou positivo para o novo coronavírus. O clube gaúcho divulgou o boletim médico nesta sexta-feira (20). O dirigente sentiu dores de cabeça e febre antes de realizar o teste na última segunda-feira (16). Desde então, ficou de quarentena em sua casa aguardando o resultado do exame.

Segundo o boletim divulgado pelo Inter, o dirigente está assintomático mas permanecerá em casa pelos próximos 14 dias em conformidade com a orientação do Ministério da Saúde.

"Amigos e amigas, recebi o resultado do teste que confirma que estou com COVID19. Seguindo os protocolos indicados pelos órgãos de saúde, seguirei em isolamento pelos próximos 14 dias. Todas as medidas preventivas já foram adotadas com familiares, amigos e demais membros do Clube", escreveu Medeiros em sua conta do Twitter.

Marcelo Medeiros é o primeiro presidente de um clube da Série A do Campeonato Brasileiro a testar positivo para o COVID-19. Mas não foi o primeiro dirigente: antes dele, o vice-presidente do Flamengo, Maurício Gomes de Mattos, já havia contraído o vírus.

Estamos juntos no pensamento positivo e desejamos a sua pronta recuperação! https://t.co/xYtRkO5hYH — Sport Club Internacional (de ????) (@SCInternacional) March 20, 2020

Desde a última terça-feira (17) o Internacional está com suas atividades paralisadas. A interrupção é por tempo indeterminado. Os dois torneios disputados pelo Internacional também estão suspensos: Libertadores e Campeonato Gaúcho.

As secretarias estaduais de saúde do país contabilizam um total de 660 infectados por COVID-19 até o início da tarde desta sexta-feira (20). O número se refere a 23 estados e Distrito Federal. O último balanço do Ministério da Saúde diz que são 621 casos. Ao todo, 8 pessoas já morreram no país vítimas do coronavírus.