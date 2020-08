Presidente do Vitória invade gramado e ameaça Vinícius: 'Te dou porrada'

O presidente Paulo Carneiro se descontrolou ao fim do primeiro tempo do jogo entre Vitória e Ceará, nesta quarta-feira (26), no Barradão, pela Copa do Brasil.

O dirigente invadiu o campo no intervalo e, após reclamar com a equipe de arbitragem, começou a dizer desaforo para o meia Vinícius, ex-Bahia e atualmente no Ceará.

Nas imagens da TV Bahia, dá para ouvir Paulo Carneiro chamando o jogador de "vagabundo" e dizendo "eu lhe dou porrada". Os dois já trabalharam juntos no Athletico Paranaense. O primeiro tempo terminou 2x1 para o Leão, gols de Léo Ceará, Carleto e Vinícius.

Assista: