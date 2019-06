Presidente regional do PTC no Rio é encontrado morto em casa

O presidente regional do Partido Trabalhista Cristão (PTC) no Rio, Daniel Tourinho Filho, de 35 anos, foi encontrado morto em seu apartamento na tarde desta sexta-feira, 21. A causa da morte não foi divulgada, mas não haveria sinais de violência.



Em nota publicada numa rede social, o PTC do Rio lamentou a morte de seu presidente e informou que Tourinho Filho vinha apresentando problemas de saúde. "Já faz algum tempo que o presidente enfrentava problemas de saúde, tendo sido atendido em outras ocasiões em rede hospitalar", diz o texto. "Daniel vinha trabalhando de forma incansável para montar nominatas justas em todo Rio de Janeiro. A política de nosso Estado perde uma grande figura, atuante e sonhador de um mundo melhor para todos. Descanse em paz", complementa.



Daniel Tourinho Filho era filho do presidente nacional do partido, Daniel Sampaio Tourinho.