Presidentes do DEM, MDB e PSDB se solidariam com Alexandre Moraes

O DEM, MDB e PSDB emitiram na noite deste domingo (22) uma nota de solidariedade ao ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) entrou com um pedido no Senado Federal para que o ministro sofra um processo de impeachment. A nota, assinada pelos presidentes dos três partidos – ACM Neto (DEM), Baleia Rossi (MDB) e Bruno Araújo PSDB) –, considera o pedido de Bolsonaro “injustificado” e “claramente revestido de caráter político”.

“É lamentável que em momento de tão grave crise socioeconômica, o Brasil ainda tenha que lidar com a instabilidade política e com o fantasma do autoritarismo. O momento exige sensibilidade, compromisso e entendimento entre as lideranças políticas, as instituições e os Poderes”, diz a nota.

Para os presidentes dos partidos, as incertezas geradas pela atuação do governo federal na pandemia “contribuem para o aumento dos índices de desemprego, com a alta da inflação, e com o crescimento da fome”.

“Acreditamos que apenas o diálogo será capaz de guiar esse percurso em busca de soluções para as crises econômica, de saúde, e social que assolam o país. E para isso, é imprescindível que as instituições tenham capacidade de exercer suas funções com total liberdade e isenção”, destaca a nota. “Essa é a garantia que o país precisa para seguir fortalecendo sua democracia e os anseios da nação”.