Presidiários comandam sequestro de mãe e irmã de empresário na Bahia

A Polícia Civil identificou um grupo de presidiários envolvidos no sequestro da mãe e da irmã de um empresário na cidade de Aratuípe, no recôncavo baiano. Uma mulher envolvida na ação, e que estava em liberdade, foi presa nesta quarta-feira (11).

O crime ocorreu no dia 9 de abril, quando as vítimas tiveram a casa invadida pelos suspeitos, na localidade de Prata. De acordo com a PC, os criminosos obrigaram a idosa de 87 anos e sua filha, de 40, a seguirem com eles para o distrito de Maragogipinho, onde foram mantidas reféns.

“O grupo extorquiu a quantia de R$ 5,7 mil das vítimas, liberando-as no dia seguinte, em Nazaré”, informou o delegado Odair Carneiro, à frente da operação que resgatou a idosa e sua filha.

Ainda segundo as informações da polícia, o líder do grupo criminoso, que ordenou todas as ações, o negociador do resgate e o intermediador das negociações, que forneceu a conta bancária para pagamento e redistribuiu os valores, são internos do sistema prisional.

Investigadores descobriram ainda o envolvimento de uma mulher, de 26, namorada do líder do grupo e que recebeu valores referentes ao crime. Ela teve o mandado de prisão preventiva cumprido, nesta quarta, na cidade de Nazaré.

A mentora do sequestro também foi identificada, uma mulher de 21 anos que é parente das vítimas. “Ela, que já teve a prisão decretada e está sendo procurada, fez o levantamento da rotina de mãe e filha e passou todas as informações para outros envolvidos”, destacou o delegado.

Um dos homens que invadia a casa das vítimas também está com a prisão decretada. Outro suspeito morreu durante confronto com os policiais.

A ação contou com o apoio de equipes da Coordenação de Operações Especiais (COE), da Delegacia Territorial (DT) de Nazaré e da Polícia Penal.