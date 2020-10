Preso em Seabra, motorista diz que comprou CNH por R$ 3 mil

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante no domingo (25) dirigindo com uma CNH falsa na BR-242, trecho do município de Seabra, na Chpada Diamantina. Ele confessou que comprou o documento por R$ 3 mil.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes que faziam uma fiscalização rotineira de trânsito na altura do KM 414 ordenaram a parado de um Gol que estava somente com o motorista. Eles pediram então a documentação do veículo e do único ocupante.

Depois que foi feita a consulta no sistema da PRF, foi verificado que a carteira de motorista apresentada não estava registrada no banco de dados dos órgãos de trânsito. Questionado, o motorista admitiu que a CNH era comprada.

Por estar com um documento falso, o condutor foi encaminhado para a delegacia de Seabra para os procedimentos cabíveis. Fazer uso de qualquer papel falsificado ou alterado é crime previsto no art. 304 do Código Penal e tem como pena de 2 a 6 anos de reclusão, e multa.