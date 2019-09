Preso falso dentista que tirou 9 dentes de paciente de uma só vez na Bahia

Foto: Reprodução

O estudante de Odontologia Paulo Henrico Almeida, 38 anos, que atuava como se já fosse profissional nas cidades de Vitória da Conquista, no Sudoeste, e Itabuna, no Sul da Bahia, foi preso nesta segunda-feira (30) por exercício ilegal da profissão e lesão corporal.

De acordo com a Polícia Civil de Itabuna, ele é suspeito de causar lesões e mutilações em pelo menos 15 pessoas atendidas nas cidades – as mutilações seriam extrações de dentes sem necessidade, apenas para ganhar dinheiro.

O falso dentista já havia sido denunciado em maio deste ano pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO) de Conquista, onde ele mantinha o Hospital do Dente na região do terminal de ônibus, uma das áreas mais populares da cidade.

Em Itabuna, a Polícia Civil pediu a suspensão temporária da clínica onde Almeida atuava. Dentre as vítimas, segundo aponta o CRO, está um homem que denunciou o suspeito após ter nove dentes extraídos de uma só vez, em Itabuna.

A vítima, que preferiu não se identificar, contou que procurou o falso dentista sem saber que ele não era um profissional formado. A vítima disse que estava com uma inflamação em um dos dentes e destacou que foi surpreendido com as extrações.

Segundo o homem, o procedimento foi realizado no mesmo dia em que ele passou por consulta com o falso dentista, que ainda receitou remédios. A prisão de Almeida ocorreu por determinação judicial da Vara Crime de Itabuna.

O caso está sendo investigado pelo delegado Humberto Matos, que atua como adjunto na Delegacia de Furtos e Roubos de Itabuna. Nesta segunda-feira, o falso dentista participará de uma audiência de custódia.

A Polícia Civil informou que ele tem advogado, mas não informou o nome do defensor. Num vídeo divulgado pelo CRO, durante o momento da prisão, Almeida disse ser inocente e que a prisão dele é culpa da imprensa.