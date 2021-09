Preso, homem confessa que matou e enterrou mulher em Trancoso

(Foto: Reprodução)

Um homem foi preso na terça-feira (28) em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia, e confessou que matou e enterrou a companheira. Segundo a Polícia Civil, o corpo de Daiane Vieira dos Santos foi encontrado enterrado em um terreno baldio em local indicado pelo assassino.

O preso, que não teve nome divulgado, vivia com Daiane havia oito anos. Depois que ela desapareceu, ele chegou a procurar a delegacia para registrar o sumiço, quando na verdade ele mesmo havia matado a mulher e ocultado o cadáver. Daiane foi morta por asfixia durante uma discussão entre o casal.

O corpo foi retirado do local indicado e encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Logo que o homem registrou o desaparecimento, em 15 de setembro, as investigações começaram. O coordenador da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), delegado Moisés Damasceno, explicou. “Ele alegou que sua companheira havia saído para trabalhar e não retornou para casa”,conta.

Depois disso, o homem ainda chegou a usar o celular da vítima para enviar mensagens como se fosse ela. “Apuramos que ele mandava mensagens para amigos e familiares, fingindo que ela havia se separado do marido e, por isso, teria ido embora para Salvador. Porém o padrão do texto divergia do dela, aumentando os indícios do crime”, diz o delegado.

Pressionado, o homem deu depoimentos contraditórios. Depois, a polícia descobriu que ele vendeu o aparelho celular de Daiane. Confrontado, acabou confessando o crime e agora vai responder por feminicídio.