Preso homem que furtou R$ 90 mil em loja e gastou com drogas na Bahia

A Polícia Civil de Remanso, no norte do estado, prendeu nesta quinta-feira (16) o segundo suspeito de furtar R$ 90 mil de uma loja de autopeças. Segundo a polícia, o suspeito alegou ter gastado o dinheiro do furto com drogas.

O homem, que não teve o nome divulgado, estava com um mandado de prisão preventiva em aberto. De acordo com o delegado Marcos Antônio Rodrigues, titular da Delegacia Territorial de Remanso, durante o depoimento o suspeito contou todos os detalhes do esquema criminoso.

"Ele é investigado por vários outros furtos no município e região vizinha, já tendo sido preso após outro crime a estabelecimento comercial, na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí", pontuou o delegado. Com ele foi apreendida uma porção de crack. Com o cumprimento do mandado, o homem deve ser encaminhado ao Conjunto Penal de Juazeiro.