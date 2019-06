Preso, pai é investigado por morte da filha de seis meses no Ceará

Uma investigação da Polícia Civil resultou na prisão de um homem nessa última quinta-feira, 30, na cidade de Pedra Branca, no interior do Ceará, por meio de mandado de prisão. Ele é investigado pelo assassinato da própria filha, uma bebê de seis meses, que morreu em abril último. Um laudo pericial na vítima confirmou a prática de crimes sexuais. A causa da morte da criança ainda não foi confirmada.

Ele foi conduzido para a Delegacia Municipal de Pedra Branca, onde foi detido e aguardará julgamento. Segundo informações da Polícia Civil, o homem foi denunciado por crimes sexuais contra menores de idade e, assim, foi pedida a prisão preventiva do acusado.

Denúncia

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o (88) 3515-1599, da Delegacia Municipal de Pedra Branca, ou ainda para o número (88) 99947-1321, que é o WhatsApp do Delegacia, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.