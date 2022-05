Preso por roubar casa de Benzema é membro do governo da Albânia

Um alto funcionário do governo da Albânia foi preso acusado de roubar a casa do atacante Karim Benzema, do Real Madrid. De acordo com a imprensa da Espanha, Alfred Prodani, de 41 anos, é diretor da empresa pública de águas da região de Kurbin, no norte do país do Leste Europeu, há nove anos.

O caso aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2019, durante o clássico entre Real Madrid e Barcelona, no estádio Santiago Bernabéu. A partida era válida pela primeira semifinal da Copa do Rei e, além de perder por 3x0, o jogador foi informado ao fim do duelo que sua casa havia sido assaltada.

Prodani foi preso na última sexta-feira (6), a cidade albanesa de Laç, acusado de ter roubado, 40 casas desde 2013, em várias localidades da Espanha - incluindo a residência de Benzema. Ele foi alvo de uma operação ordenada por um Tribunal da Corunha, com apoio da polícia albanesa e da Interpol.

O acusado foi levado para a delegacia de Kurbin, esperando a transferência para Espanha, onde será julgado. Prodani nega envolvimento com o caso e, principalmente, com o assalto à casa do jogador.

A mídia albanesa, no entanto, afirmou que que as provas "contra ele são esmagadoras" e que "a justiça espanhola está atrás dele" há algum tempo e, portanto, não há margem para erro.

Vale lembrar que, em janeiro passado, Benzema teve a casa roubada novamente, mais uma vez quando estava em campo pelo Real Madrid. Ele atuava contra o Elche, pelo Campeonato Espanhol. De acordo com a imprensa espanhola, os assaltantes invadiram o terreno pelo jardim, aproveitando que a casa estava vazia.