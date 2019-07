Preso suspeito de envolvimento em desabamento de prédio na Muzema

Um homem acusado de ser responsável pela venda dos imóveis do edifício que desabou na comunidade da Muzema, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi preso nesta sexta-feira (5), na Região Serrana do estado. Ele teve a prisão realizada por integrantes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de Inquéritos Especiais (Draco-IE) da Polícia Civil

Ele foi capturado no município de Nova Friburgo e já era alvo de investigações sobre sua participação na organização criminosa miliciana envolvida nas vendas de imóveis irregulares na Muzema e outras comunidades próximas.

Segundo a polícia, ele vai responder pelo crime de homicídio qualificado por 24 vezes, que é o número de mortos no desabamento do prédio, que não tinha qualquer autorização do município para ser erguido. O imóvel desabou na manhã do dia 12 de abril.

Em maio, outro suspeito já havia sido preso pela 16ª DP por envolvimento no crime. A justiça também decretou a prisão temporária de um terceiro homem supostamente envolvido, que continua foragido. As informações foram divulgadas em nota pela Polícia Civil.