Presos dois suspeitos de participação em 12 assassinatos em Camaçari

Dois traficantes que, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), estavam envolvidos em pelo menos 12 assassinatos, foram presos por equipes da 4ª Delegacia de Homicídios (DH) de Camaçari. Os dois criminosos, que integram facções, possuíam mandados de prisão em aberto foram capturados após ações de inteligência.

Nenhum dos dois presos teve o nome divulgado. A primeira prisão aconteceu em Aracaju, capital de Sergipe. O homem foi encontrado pelos policiais na tarde de quarta-feira (12). A 4[ DH atribui a ele pelo menos dez assassinatos, todos na região de Camaçari.

A segunda prisão foi na manhã desta quinta (13), na Travessa Santo Antônio, no bairro Lama Preta, em Camaçari. Os investigadores prenderam um homem que participou de duas mortes. Uma delas aconteceu no dia 25 de junho deste ano e teve como vítima Márcio do Rosário de Jesus.

Ambos foram ouvidos e serão encaminhados ao sistema prisional. "Estamos com queda nas mortes violentas e seguimos trabalhando forte para manter essa tendência", salientou o titular da 4ª DH, delegado Yves Silva Correia.