Prévia da inflação na RMS fica em 0,01% em novembro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que funciona como uma prévia da inflação oficial do mês, ficou em 0,01% na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no mês de novembro. O índice desacelerou em relação a outubro (0,20%), mas ficou acima do registrado em novembro de 2018 (-0,15%). A prévia foi divulgada pelo IBGE, nesta sexta-feira (22).

O IPCA-15 de novembro na RMS ficou abaixo da média nacional (0,14%), e teve a menor alta na prévia de inflação dentre as 11 áreas investigadas. Abaixo de Salvador, ficaram as regiões metropolitanas de Belo Horizonte/MG (0,00%) e de Recife/PE (-0,04%) e Brasília/DF (-0,23%).

No outro extremo, as regiões metropolitanas de Belém/PA (0,33%) e São Paulo/SP (0,29%) tiveram as maiores prévias da inflação de novembro.

Com o resultado do mês, o IPCA-15 da RMS acumula alta de 2,79% no ano de 2019, praticamente mantendo a variação de outubro (2,78%) e voltando a ficar abaixo da média nacional (2,83%). Nos 12 meses encerrados em novembro, o indicador teve leve aceleração para 2,63% (frente a 2,59% em outubro) e continuou um pouco abaixo do verificado no país como um todo (2,67%).

Setores

Gastos com Habitação (0,37%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,41%) se mantiveram como as principais pressões de alta no IPCA-15 de outubro, na RMS, mais uma vez com contribuições relevantes das altas na energia elétrica (0,58%) e nos perfumes (2,00%), respectivamente.

Já a maior deflação do mês e a quarta queda média de preços consecutiva, foi o grupo Alimentação e bebidas (-0,45%), que mais contribuiu para segurar a prévia da inflação na RMS.

Apesar disso, comer fora ficou mais caro (0,23%), e as refeições (jantar ou almoço) exerceram a principal pressão inflacionária individual no IPCA-15 de novembro, na RMS.

