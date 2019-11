PRF apreende 14 toneladas de leite em pó no Ceará

Cerca de 14 toneladas de leite em pó foi apreendido em caminhão na BR-020, em Canindé, município do Ceará, na noite desta segunda-feira (18). A mercadoria havia sido roubada em Pernambuco e foi avaliada em quase R$ 380 mil. O condutor do veículo, que tinha placas de Minas Gerais, também portava seis unidades de anfetaminas popularmente conhecidas como “arrebites”.

Quando foi abordado, o motorista apresentou uma nota fiscal de uma empresa de materiais plásticos, o que fez com que agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeitassem da procedência dos insumos, de gênero alimentício.

A equipe entrou em contato com a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) e após consultas verificou que as 14 toneladas de leite em pó haviam sido roubadas no fim de setembro deste ano, em Salgueiro (PE).

O condutor do veículo foi detido pelos crimes de receptação e porte de droga para consumo. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Canindé.

Texto originalmente publicado em O Povo Online, da Rede Nordeste.