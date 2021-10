PRF apreende 22 m³ de madeira nativa transportada ilegalmente na Bahia

Por volta das 16h desta segunda (11), no quilômetro 812 da BR-330, em Jitaúna, na Bahia, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) visualizou um caminhão M.Benz/L 1113 transitando em atitude suspeita, o que chamou a atenção dos policiais.

Durante a fiscalização verificou-se que no compartimento de carga era transportada 22 m³ nativa da mata atlântica, porém, o condutor confessou não possuir a documentação exigida para esse tipo de carga como a Guia Florestal (GF) e o Documento de Origem Florestal (DOF), prevista na IN 21/2014 do Ibama.

Considerando o ocorrido, o motorista de 45 anos, assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por meio do qual se comprometeu a comparecer perante o Juizado Especial Criminal, para responder pelas suas condutas com base na Lei de Crimes Ambientais e mais as infrações administrativas.

O veículo e a carga foram recolhidos no pátio contratado da PRF e estão à disposição dos órgãos ambientais para os procedimentos administrativos.