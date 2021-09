PRF apreende cocaína, recupera veículo furtado e prende cinco na BR 242 em Seabra 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 825 papelotes de cocaína em um carro furtado durante uma abordagem na BR-242, em Seabra, na região da Chapada Diamantina. O flagrante aconteceu na manhã deste sábado (11). Cinco pessoas foram presas.

O grupo estava em um veículo Renault/Sandero, que era conduzido por um homem de 29 anos. Durante a abordagem, em frente ao posto policial de Seabra, o motorista apresentou nervosismo e informações desencontradas, o que aumentou o grau de suspeita, por parte dos agentes.

Após uma busca no interior do veículo, os policiais encontraram centenas de papelotes de cocaína, equivalente a quinhentas e cinquenta gramas da droga, que estavam escondidos no painel do carro. Ainda durante a fiscalização, foi constatado que o veículo possuía registro de furto, conforme ocorrência registrada em novembro de 2020, no estado de São Paulo.

O condutor informou que adquiriu a cocaína no centro de São Paulo e pretendia comercializar na cidade baiana de Campo Formoso. Os cinco homens foram presos e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante e demais procedimentos cabíveis. Eles vão responder por tráfico de drogas.