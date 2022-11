PRF apreende veículo clonado durante fiscalização no Oeste da Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um Hyundai/Hb20 clonado e com ‘queixa’ de furto em aberto. O veículo foi apreendido nesta sexta-feira (18), em fiscalização realizada na altura do quilômetro 878 da BR 242, trecho do município de Luís Eduardo Magalhães (BA).

Em identificação veicular, foi constatado que o veículo, fabricado originalmente em 2013, emplacado no Distrito Federal, apresentou placas e documentação de outro do mesmo modelo e emplacado no estado de Goiás .

Os policiais descobriram também que os elementos de identificação do carro estavam adulterados.

O responsável pelo automóvel, um homem de 26 anos que reside na cidade de Barreiras (BA), informou a equipe que desconhecia a origem fraudulenta do veículo. Ele disse também que negociou o Hb20 mediante troca em outro veículo usado e mais o pagamento de R$ 15 mil em dinheiro.

A ocorrência foi apresentada a autoridade policial da Delegacia de Polícia Civil pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (BA).