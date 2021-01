PRF apreendeu mais de 180 armas de fogo em 2020

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 189 armas de fogo na Bahia, em 2020. No ano anterior, foram 112. Do total apreendido em 2020, 117 eram pistolas e 49 eram revólveres.Ainda foram retiradas de circulação 5.918 munições de diversos calibres. Além disso, foram recolhidos seis fuzis, cinco espingardas e uma submetralhadora.

Merece destaque também a apreensão de centenas de ‘bananas’ de dinamites que seriam utilizadas em assalto a carro forte de valores. As ações aconteceram em Senhor do Bonfim e Ibotirama. Além dos explosivos, foram encontrados pavis detonantes, espoletas e apetrechos que são utilizados na detonação de material explosivo.

Quanto ao balanço de 2020, houve um aumento de 290% no número de apreensões de pistolas em 2020, comparado a 2019, e de 339% na apreensão de munições, comparando o mesmo período.

Principais ocorrências

25 de novembro 2020 - Foram apreendidos 13 pistolas, 16 carregadores e 1,6 mil munições 9mm que estavam escondidos no painel de um veículo que trafegava na BR 101, nas imediações do município de Santo Antônio de Jesus.

23 de novembro 2020 – Foram apreendidos dois fuzis calibre 556 e 23 pistolas calibre 9mm durante fiscalização na BR-116, em Vitória da Conquista.

01 de março 2020 – Foram apreendidas 36 pistolas de calibre 9 milímetros, 2 mil munições do mesmo calibre e 74 carregadores. Do total de armas apreendidas, 34 são de fabricação checa. As outras duas, de origem croata. O armamento foi encontrado em uma carreta no Km 815 da BR 116.





Enfrentamento à criminalidade

A PRF apertou o cerco contra ao crime organizado e alguns fatores contribuíram para esses resultados como o de apostar na estratégia de orientar o policiamento com informações de inteligência policial, bem como investir em tecnologia da comunicação, o que tornou as ações de abordagens nas estradas mais assertivas.





Assim, como inovação, a capacitação dos policiais e as ações integradas com outras forças policiais têm se mostrado um diferencial no enfrentamento ao crime dentro e fora das BRs.

As incursões estrangularam a estrutura logística e financeira do crime e causaram um prejuízo milionário no movimento das associações criminosas que integram o meio aéreo e o portuário – marítimo e fluvial- convergindo para as rodovias do país.