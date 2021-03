PRF de Conquista apreende mais de 1,1 tonelada de maconha e prende seis pessoas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no final da manhã desta quinta-feira (11), cerca de 1, 1 tonelada de maconha, no KM 15 da BR 116, em Cachoeira de Pajeu (MG). O trecho é de responsabilidade da Delegacia de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

A ação foi realizada em conjunto com agentes das PRFs da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.



A droga, que estava pronta para venda, estava escondida em dois veículos. Cinco homens e uma mulher foram presos em flagrante e encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil da cidade mineira de Pedra Azul. A carga também seguiu para a delegacia.Os policiais fiscalizavam o trecho, quando notaram a chegada de quatro veículos suspeitos no pátio de um posto de combustível. Após a abordagem, a PRF localizou a grande quantidade de maconha distribuída no interior de uma caminhonete Duster e de um automóvel Onix. Os outros dois veículos, um GOL e um T Cross, realizavam o serviço de ‘batedores’ da carga.

Os pacotes com a droga foram encontrados em várias partes dos veículos. Após pesagem, a PRF identificou o volume total de 1.100 Kg. Além disso, foram apreendidos quase R$ 20 mil em espécie.



De acordo com a PRF, a apreensão causa um prejuízo de mais de R$ 1 milhão no crime organizado.