PRF encontra 44 kg de maconha em bagagem de dois ônibus na Bahia

Cerca de 44 kg de maconha que estavam escondidos no compartimento de bagagem de dois ônibus, em Vitória da Conquista, foram localizados por cães farejadores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (23). A droga apreendia seguia em direção a cidades do Nordeste. Os flagrantes ocorreram durante fiscalização da PRF no KM 830 da BR 116.

Os policiais abordaram um ônibus que saiu do Paraná com destino a Arapiraca (AL). Os cães farejadores sinalizaram que em duas caixas de papelão havia droga. A equipe revistou o material e encontrou vários tijolos de maconha. Ao todo foram apreendidos 17,8 Kg.

Uma passageira de 26 anos foi identificada como responsável pelo transporte da maconha. Aos policiais, ela disse que a droga foi entregue em Paraíso do Norte e entregaria na cidade de Arapiraca (AL). Disse ainda que receberia R$1,5 mil pelo transporte do entorpecente.

No mesmo dia, os PRFs abordaram um segundo ônibus que seguia de São Paulo (SP) para Natal (RN). Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, os policiais decidiram aprofundar à fiscalização no ônibus.

Mais uma vez foi os cães indicaram que em duas malas, de cor preta, havia droga. Dentro das bagagens foram encontrados 26,1 kg de maconha prensada, embaladas em 30 pacotes.

Foi realizada a checagem das bagagens e identificada uma passageira como responsável pela maconha. Questionada, a mulher de 27 anos afirmou que recebeu R$ 3 mil para levar a droga de São Paulo até a capital pernambucana.

As mulheres foram presas e encaminhadas com a droga à Delegacia da Polícia Judiciária, para os procedimentos cabíveis. Elas responderão na Justiça pelo crime de tráfico de drogas.