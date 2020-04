PRF flagra veículo que passou 192 vezes por pedágio sem pagar

Policiais rodoviários federais flagraram, durante fiscalização na BR 324, um veículo Chevrolet/Corsa Classic que já havia passado sem pagar por pedágios pelo menos 192 vezes. O flagrante ocorreu no KM 599, trecho do município baiano de Simões Filho, no início da tarde de quarta-feira (15).

Além disso, os agentes descobriram que o Corsa possuía mais de R$ 7 mil em débitos só da PRF e que o condutor, que não teve a identidade divulgada, acumulava outras infrações: dirigia com a Carteira Nacional de Habilitação vencida e realizava transporte remunerado de pessoas sem licença para a atividade. Além disso, a cor do carro estava alterada. O condutor foi notificado por todas as infrações cometidas e liberado em seguida.

A PRF alerta que reforçou o policiamento na região, inclusive com policiais estrategicamente concentrados em trechos das rodovias sob circunscrição da Delegacia de Simões Filho, realizando o patrulhamento preventivo e o policiamento ostensivo, para coibir condutores agindo com imprudência, falta de cuidado e desrespeito às Leis de Trânsito, com foco principal de garantir a segurança viária dos usuários que utilizam as rodovias federais da região.

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do país.