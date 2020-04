PRF na Bahia informa interdição total de trecho na BR 330

A Polícia Rodoviária Federal na Bahia informa aos motoristas a interdição total de pista na altura do quilômetro 804 da BR 330, circunscrição do município de Jitaúna (BA), em razão de deslizamentos de encostas e quedas de árvores, ocasionadas por fortes chuvas na região. A via foi sinalizada e acionados os órgãos competentes para iniciar imediatamente os serviços de limpeza e retirada do material sobre a pista.

Até que seja reestabelecido o tráfego no local, a PRF solicita aos usuários evitarem transitar na BR 330 e procurar vias de acesso alternativas para vitar transtornos na viagem e congestionamento das vias.

Em caso de emergência, a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.

Assim como vem ocorrendo desde o início da pandemia do coronavírus, no decorrer do feriado de Semana Santa, a PRF continuará reforçando as medidas preventivas voltadas aos servidores e aos usuários das rodovias. Na linha de frente, policiais rodoviários federais também reforçarão junto à população a ideia da campanha de conscientização lançada pela instituição essa semana: “Se puder, fiquem casa, mas se tiver que sair respeite as leis de trânsito”.

O trabalho previsto para o feriado é de reforço e manutenção das diversas frentes de atuação da PRF no combate à covid-19, como a ação #DesafioSangueSolidário e a campanha “Siga em Frente, Caminhoneiro”.