PRF prende em Simões Filho trio acusado de assalto em Salvador

Foto: PRF/Divulgação

Durante uma fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu três homens que estavam com um carro roubado na tarde deste sábado (04), no Km 599 da BR 324 em Simões Filho. O trio estava num Fiat Linea LX tomado de assalto na última sexta-feira (03) em Salvador.

De acordo com a PRF, na abordagem, policiais rodoviários federais realizaram uma pesquisa nos sistemas de segurança da PRF e constataram registro de roubo para o carro e confirmaram que o crime havia ocorrido no dia anterior em Salvador – o bairro e as circunstâncias do roubo não foram informados pela PRF.

Os policiais entraram em contato com a vítima, que posteriormente reconheceu o trio como sendo os autores do assalto. A PRF disse que o motorista de 25 anos admitiu a participação no roubo e que pretendia levar o Linea para Feira de Santana (BA).

O veículo apreendido e os envolvidos na ocorrência foram apresentados na 22ª Delegacia, em Simões Filho, onde foram autuados pelo crime.

A PRF informou ainda que intensificou a fiscalização nos mais de 10 mil quilômetros de rodovias federais baianas, com foco na prevenção de acidentes e no enfrentamento à criminalidade para evitar assaltos, porte ilegal de arma, receptação de veículo roubado, tráfico de entorpecentes e demais ilícitos penais.