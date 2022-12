PRF prende motorista embriagado e recupera carro roubado na Bahia

Policiais Rodoviários Federais prenderam na tarde deste sábado (24), um homem de 41 anos por dirigir alcoolizado na BR-242, em Barreiras. A prisão aconteceu após uma denúncia de que o motorista estaria transitando em zigue-zague a bordo do veículo Fiat/Ducato.

O motorista foi levado para o hospital e chegando lá foi submetido ao teste do etilômetro, que aferiu 0,52 mg/L. O teste apresentou índice 1,5 vezes maior do valor considerado como crime, que é de 0,34 mg/L.

Além de detenção por crime de trânsito, a multa por alcoolemia custa R$ 2.934,70, valor que é duplicado em caso de reincidência. O motorista pode ainda ter a habilitação ou permissão para dirigir suspensa ou proibida por 12 meses.

Ainda na BR-242, a polícia prendeu um homem de 35 anos por porte ilegal de arma de fogo, trecho do município de Barreiras. Além dele, outros dois homens, que também estavam no veículo, foram levados até a Delegacia de Polícia Civil. A ação aconteceu no final da manhã deste sábado (24), durante fiscalização ostensiva da PRF.

A equipe fiscalizava na altura do quilômetro 796 da rodovia, quando deu ordem de parada a uma caminhonete Ford/Ranger. Foram solicitados os documentos de porte obrigatório para uma consulta detalhada.

Com o desembarque dos ocupantes, os policiais verificaram que um dos homens tentou se desvencilhar de uma arma de fogo que estava em sua cintura no banco traseiro do veículo. Durante a vistoria no interior do automóvel, os PRFs encontraram uma pistola 9mm carregada e 58 munições.

Aos policiais, o condutor se apresentou como proprietário da arma e que estava se deslocando de uma fazenda para a cidade de Barreiras. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária, para formalização do flagrante.

Simões Filho

A PRF recuperou um Chevrolet/Onix, com ocorrência de roubo e que circulava clonado, na manhã de hoje (24), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Equipes da PRF realizavam fiscalização na altura do quilômetro 604 da BR-324, quando abordou o carro com placas de Minas Gerais. O veículo era conduzido por um homem de 53 anos.

Inicialmente, foram solicitados os documentos do veículo e do motorista, foi quando os PRFs perceberam que os caracteres identificadores do veículo não estavam de acordo com os padrões de fábrica e constataram sinais de fraude. Confirmaram se tratar na realidade de um veículo com ‘queixa’ de roubo, registrada na cidade de Salvador, em março deste ano. O carro circulava com placas clonadas para driblar as fiscalizações.

O condutor do automóvel que reside em Feira de Santana, relatou que alugou o carro na mão de um conhecido.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, para formalização dos procedimentos cabíveis.