PRF recupera veículo roubado após vítima seguir suspeitos por mais de 70 quilômetros

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu recuperar o carro de uma mulher que havia sido assaltada na cidade de Santo Amaro após a vítima ter seguido os suspeitos por mais de 70 quilômetros. A corporação informou que a mulher foi parada por três homens por volta das 5h e, na BR-342, na altura da cidade de Candeias, o veículo foi recuperado.



Uma pessoa que estava passando viu a situação e decidiu ajudar a mulher dando carona para ela para que ela pudesse perseguir os suspeitos. Os acusados pararam em um posto de gasolina para abastecer e, nesse momento, a vítima parou em um posto da Polícia Rodoviária Federal logo à frente e informou o ocorrido aos policiais.



A polícia, então, fechou a pista e prendeu os homens que estavam no carro roubado. O terceiro suspeito estava em outro carro e, ao perceber a movimentação dos policiais, parou o veículo e fugiu ao saltar de um viaduto que fica a poucos metros do posto da PRF. Dentro dos carros foi encontrada uma balança de precisão com resquícios de um pó branco não identificado.



Os homens presos em flagrante foram levados para a 22ª Delegacia (Simões Filho). Após a perseguição, o carro da testemunha sofreu um aquecimento e ficou parado em Simões Filho.

