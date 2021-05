PRF reforça ações de combate a roubo de ônibus em trechos da BR 324 em Salvador

As ações de fiscalização que têm como principal objetivo combater o crime de roubo a veículos de transporte coletivo de passageiros estão sendo intensificadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em trechos da BR 324 em Salvador, com foco em localidades conhecidas como Jaqueira do Carneiro, Brasilgás, Praça do Pedágio de Simões Filho e outras regiões de grande fluxo viário.

O procedimento é simples: a PRF realiza abordagens preventivas a fim de resguardar a segurança dos usuários que utilizam o transporte público todos os dias para os mais diversos destinos.

Uma das estratégias adotadas tem sido identificar os problemas e suas causas, definir o esforço a ser empregado e oferecer reforço concentrado no policiamento preventivo em locais, dias da semana e horários estratégicos, com o objetivo de evitar que ocorrências criminais aconteçam.

As ações com esse intuito também estão sendo realizadas por rondas motorizadas e paradas pré-determinadas através do mapeamento das ocorrências.