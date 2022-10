PRF resgata 42 aves silvestres transportadas em bagageiro de ônibus

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou nesta quinta-feira (6) 42 aves silvestres da espécie trinca-ferro, em gaiolas, dentro do bagageiro de ônibus de turismo, que fazia o itinerário São Paulo (SP) x Feira de Santana (BA). As aves, que estavam amontoadas, foram comprados na cidade de Cândido Sales pelo valor de 2 mil reais e seriam comercializados em uma feira na cidade de Feira de Santana.

A abordagem aconteceu por volta das 16h, nas imediações do Km 830 da BR 116, no trecho do município de Vitória da Conquista. O policiais realizavam fiscalização de trânsito quando abordaram coletivo.

O proprietário foi identificado e informou que estava voltando de São Paulo para cidade alagoana de Arapiraca, quando parou em Cândido Sales e comprou os animais pelo valor de R$ 2 mil reais e que iria comercializá-los em Feira de Santana.

A PRF encaminhou os animais para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do local, onde eles passarão por um processo de triagem, serão alimentados e tratados, passando por um processo de reabilitação para voltarem à liberdade.

O responsável pelos animais responderá por crime ambiental, previsto no artigo 29 da Lei 9.605/98.