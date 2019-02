Primeira audiência do Caso Daniel tem bate boca entre advogados 

O primeiro dia de audiência de instrução do caso Daniel, na segunda-feira (18), teve três depoimentos de testemunhas - ao todo, entre as de defesa e acusação, são 77. A audiência decidirá se os acusados vão a júri popular. O fórum de São José dos Pinhais, no Paraná, teve momentos de tensão, com bate boca entre advogados.

Falaram à juíza Luciane Regina Martins de Paula Lucas Mineiro, Eduardo Purkote e uma testemunhas sigilosa que não teve o nome divulgado. Os depoimentos continuam em nova audiência nesta terça.

Os réus assistiram a audiência. Edison Brittes Junior, mais magro, chegou algemado. A esposa e a filha, Allana e Cristiana Brittes, chegaram juntas. O advogado Cláudio Dalledone Júnior afirmou que Edison, conhecido como Juninho Riqueza, emagreceu por conta do desgaste emocional e das circunstâncias da cadeia. Os outros três acusados, David Vollero, Ygor King e Eduardo Henrique da Silva também chegaram algemados, sob escolta da polícia.

Bate boca

O defensor Dalledone e o assistente da promotoria, Nilton Ribeiro, tiveram uma confusão durante a audiência, com os dois chegando a subir a voz.

"Ele está falando alto e a juíza interrompeu. Temos excessos do assistente de acusação. Ele está se exaltando, porque as coisas estão fugindo do controle", afirmou Dalledone, já após a audiência.

Nilton afirmou que a defesa buscar "tirar o foco" com outras situações para atenuar a gravidade do crime. "Ao meu ver, a defesa está tentando jogar fumaça para desviar o foco, mas o crime é bárbaro e hediondo. As testemunhas dizem que Daniel pediu 'socorro, por favor não me matem". afirma.

Reencontro

Edison e Cristiana tiveram o primeiro reencontro desde que os dois foram presos. Eles trocaram palavras na audiência. O advogado afirmou que foram apenas "conversas triviais".

"Eles estão na mesma sala, estão conversando e estão ali aguardando e acompanhando os depoimentos. Eles podem conversar, mas a polícia está vigiando. Questões que fujam da normalidade estão vigiadas, estão sendo monitoradas. Trivialidades eles podem conversar", disse ele, segundo o Uol.

O defensor afirmou que são assuntos "dentro do contexto da normalidade" e nenhum tema sensível. "É a primeira vez que eles se encontram desde a prisão e evidentemente isso emociona a todos", destaca.

Família da vítima

A mãe de Daniel, Eliana Correia, foi com a irmã Regina para acompanhar as audiências. "Eu tenho pena dele (Edison Brittes), ele é um infeliz", disse ela, emocionada, à imprensa. A mãe ainda não foi ouvida.

Ela pediu que os defensores respeitem a memória do filho morto. "Somos a voz do Daniel. Eles calaram a voz do Daniel, mas não vão calar nossa voz. A pior coisa que tinham para fazer eles já fizeram. Eu peço ao Cláudio (Dalledone) que ele respeite a memória do nosso sobrinho, ele tentar denegrir a imagem do Daniel e está nos fazendo sofrer mais", ressaltou.

Na porta do fórum, manifestantes pediam justiça por Daniel, exigindo a pena máxima aos réus.

Como são muitas testemunhas, as audiências devem acontecer pelo menos até quarta (20).

Relembre

Daniel Correa foi morto em 27 de outubro do ano passado, depois da festa que celebrou os 18 anos de Allana Brites. A comemoração se iniciou em uma boate de Curitiba e seguiu para a casa da aniversariante onde, durante a madrugada, o atleta foi espancado. Depois, ele foi levado de carro para uma região próxima a um matagal, onde terminou de ser morto.

O jogador foi degolado e teve o pênis decepado. Edison confessou o crime. Ele alegou que Daniel tentou estuprar sua mulher, Cristiana, e isso deu início à sessão de espancamento, ainda na casa. O trio que estava com ele no carro, David Vollero, Ygor King e Eduardo da Silva, também foi preso por participação no crime, assim como Cristiana e Allana.

A polícia diz que além de matar Daniel, Edison ainda ameaçou as testemunhas do crime e fez com que elas limpassem a casa para eliminar provas da presença do jogador no local.

A sétima ré denunciada à Justiça é Evellyn Perusso, que ficou com Daniel ainda na boate. A garota, amiga de Allana, responde por falso testemunho e denunciação caluniosa por ter implicado uma testemunha no caso que, para o Ministério Público, não teve participação.

Veja quem são os indiciados:

Edison Brittes, empresário que confessou ter matado Daniel. Ele responderá por homicídio qualificado e ocultação de cadáver;

Eduardo da Silva, parente de Cristiana, que espancou o jogador na casa e estava no carro em que ele foi levado ao matagal. Foi indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver;

Ygor King, também espancou o jogador e estava no carro em que ele foi levado ao matagal. Vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver;

David Willian da Silva, namorado de Allana, também espancou Daniel e estava no carro. É suspeito de homicídio qualificado e ocultação de cadáver;

Cristiana Brittes, esposa de Edison. Indiciada por coação de testemunha e fraude processual;

Allana Brittes, filha de Edison, vai responder por coação de testemunha e fraude processual

Evellyn Perusso, amiga de Allana, vai responder por denúncia caluniosa e falso testemunho.

Cronologia do crime

Sexta (26): Daniel chega a Curitiba. Ele vai a duas festas, inclusive o aniversário de Allana em boate

Sábado (27): A festa continua na casa da família de Allana, em São José. O crime aconteceu este dia.

O corpo foi achado neste mesmo dia em um matagal.

Segunda (29): Amigo reocnhece o corpo de Daniel

Quarta (31): Corpo de Daniel foi velado em Minas Gerais

Quinta (1): Suspeito de matar Daniel é preso e confessa crime. Mulher e filha também foram presas

Sexta (2): Perícia é feita na casa onde Daniel foi espancado

21h30: Daniel chegou a Curitiba na sexta à noite, por volta das 21h30. Ele deixou as malas na casa de um amigo, com quem iria se hospedar, e saiu depois de um banho para uma festa, a primeira da noite.

00h: Por volta de meia-noite, ele e o amigo seguiram para o aniversário de Allana, em uma boate da cidade. Eles tinham convites para a festa, entregues pelo próprio pai da aniversariante.

05h40: O amigo de Daniel vai embora da boate. O jogador prefere ficar e diz que vai seguir para a casa de Allana, na Região Metropolitana, onde a festa seguiria

06h36: Daniel avisa ao amigo por mensagem que já estava na casa de Allana. Uma testemunha contou à polícia que os convidados estavam ouvindo música e bebendo. Cristiana, que segundo a família não estava bem, foi a primeira a ir deitar. Outras pessoas também se recolheram. Ficaram na festa Daniel, Edison e outras oito pessoas

08h07: Daniel começou uma conversa com outro amigo. Ele contou que estava em uma festa, com várias pessoas dormindo. Por áudio, ele respondeu ao amigo, que perguntou se estava bêbado, e disse que "não muito". Ele falou também que tinha uma "coroa" na casa, que era a mãe da aniversariante, e que faria sexo com ela. Afirmou ainda que o pai estava junto. O amigo diz para ele se cuidar e que poderia ser expulso da casa. Daniel mandou uma foto ao lado de Cristiana, que aparenta estar dormindo. O amigo quer saber se ele fará sexo com ela acordada ou dormindo

08h34: Daniel manda uma nova foto ao lado de Cristiana para o amigo e diz que fez sexo com ela. Depois, ele manda a seguinte mensagem, a última: "O que aparecer amanhã é nóis". O amigo quer saber o que isso quer dizer, mas Daniel não responde mais. Posteriormente, o amigo disse à polícia que ele, Daniel e outros dois colegas tinham um grupo de WhatsApp onde mandavam fotos das "conquistas" amorosas, geralmente quando a mulher estava dormindo

10h30: Corpo do jogador é encontrado, ainda sem identificação, em um matagal, com mutilações, marcas de faca e sinais de tortura.

À noite: O amigo que hospedou Daniel fica preocupado porque ele não deu mais notícias e eles tinham um compromisso. Ele manda mensagem para Allana, que afirma que o jogador foi embora sozinho da casa dela. Este amigo foi quem reconheceu o corpo do jogador, dois dias depois.