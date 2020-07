Primeira-dama Michelle Bolsonaro testa positivo para covid-19

Foto: Agência Brasil

Cinco dias após o marido Jair Bolsonaro anunciar que está curado da covid-19, a primeira-dama Michelle Bolsonaro testou positivo para doença. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República nesta quinta-feira (30).

Em nota, o órgão disse que o estado de saúde de Michelle é bom e que ela seguirá "todos os protocolos estabelecidos" para tratamento da doença.

"A primeira-dama Michelle Bolsonaro testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira, 30. Ela apresenta bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos. A primeira-dama está sendo acompanhada pela equipe médica da Presidência da República", diz a nota divulgada pela Presidência.

A última aparição pública de Michelle ocorreu nesta quarta-feira (29), quando participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto, na qual discursou. A primeira-dama apareceu ao lado do presidente e utilizou máscara.

As ministras Tereza Cristina (Agricultura) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) também discursaram no mesmo evento.

Primeira-dama em evento com ministros um dia antes de testar positivo (Foto: Alan Santos/PR)

Este não foi o primeiro teste realizado por Michelle. Logo após o presidente Jair Bolsonaro confirmar ter contraído a doença, a primeira-dama testou para coronavírus e o resultado deu negativo. Na época, ela comemorou que as filhas também não tinham contraído contraíram a covid-19.

"Minhas filhas e eu testamos negativo para Covid-19. Agradeço as orações", celebrou em sua conta oficial do Instagram.

A primeira-dama mora com Bolsonaro e as filhas Leticia e Laura na residência oficial do Palácio da Alvorada. Letícia é enteada do presidente.

Bolsonaro também se infectou com o vírus. Ele anunciou que testou positivo no último dia 7 e ficou por quase três semanas no Alvorada. No último sábado (25) o presidente informou que estava recuperado.