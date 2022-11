Primeira decoração de Natal de Salvador é inaugurada em Paripe

As luzes que enchem o Natal de cores já estão brilhando em Salvador. Na noite desta terça-feira (29), elas se acenderam no Subúrbio Ferroviário, com a inauguração pela prefeitura da primeira decoração oficial para a celebração na cidade, na Praça João Martins, em Paripe. Estrelas, sinos e uma árvore de 15 metros compõem o cenário natalino montado no local.

Com a missão de acender as luzes da decoração, o prefeito Bruno Reis falou sobre a escolha de um bairro do Subúrbio Ferroviário como o primeiro local de Salvador a receber a ornamentação natalina. "A primeira região a ser iluminada 100% em led foi o Subúrbio. Isso é fruto de uma relação histórica que nós temos [com essa área da capital], de confiança e parceria. E vamos seguir mudando e requalificando a vida das pessoas", afirmou o gestor.

Atraídos pelo ritmo da Orquestra Baiana, do maestro Fred Dantas, os moradores de Paripe se aproximavam por curiosidade e acabavam permanecendo na praça para aproveitar a programação, que também contou com a apresentação da cantora Manu Dourado, do Instituto de Cegos da Bahia (ICB), e com as presenças de personagens natalinos e do Papai Noel.

Muitas luzes coloridas integram a decoração da Praça João Martins (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

A técnica de enfermagem Rosana Lima, 35 anos, saiu às pressas de casa quando soube pelo marido o que estava acontecendo na praça. Ele, que é motorista de ônibus, passou pelo local e contou que a decoração estava ‘mágica'.

"Eu nunca tinha visto o subúrbio assim, desta vez eles capricharam. Tudo está realmente lindo", comprovou a moradora.

Ao todo, são 2 mil metros quadrados (m²) de decoração. Mas, o espaço preferido da técnica de enfermagem foi a casa que abriga o Papai Noel. No local, a iluminação é colorida, há um grande sofá e, ao fundo, uma prateleira repleta de elementos natalinos, como pirulitos de bengala e ursos. Ao contar o motivo da escolha, Rosana confessou ter sido influenciada pelas filhas, Isabela Lima, 8 anos, e Milena Clara, 4, que a acompanhavam.

Rosana levou as duas filhas para ver o show de luzes e personagens natalinos (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Para a aposentada Francineide Rodrigues de Sousa, 72 anos, selecionar apenas um elemento como seu preferido foi impossível. Apaixonada pelo Natal, ela fez questão de tirar uma foto com o bom velhinho para registrar a passagem de mais uma celebração. "Estar aqui é uma felicidade dupla. Além de termos esse espaço para aproveitar com a família, ainda vemos a valorização do nosso bairro", afirmou Francineide.

Já o filho dela, o agente de portaria Carlos Roberto Sousa, 41, a música foi outro elemento que levantou o astral da inauguração. "[A decoração] está muito bonita de ver, mas a música está fazendo toda diferença. Já podemos sentir o clima de Natal", descreveu o morador.

A cantora Manu Dourado, por sua vez, falou da emoção de cantar no Natal e destacou a importância da cultura em momentos especiais. "É uma honra cantar aqui, pois precisamos da cultura em todos esses momentos, porque ela deixa tudo mais especial. Tenho só a agradecer", afirmou.

Dona Francineide fez foto com Papai Noel (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

O espaço poderá ser aproveitado pelos moradores de Paripe e outros bairros pelos próximos 40 dias – tempo que a decoração permanecerá na Praça João Martins. Para recepcionar todos os visitantes, o Papai Noel estará presente todos os dias.

"Não vai faltar alegria para as crianças e para os adultos. A magia do Natal está de volta e desejo que, neste tempo, ela alcance a todos", comentou Noel.

O próximo endereço de Salvador a receber a decoração natalina será a Praça Dois de Julho [Campo Grande], no Centro, nesta quarta-feira (30), às 18h30.

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo