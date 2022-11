Primeira do Comércio, Rua da Conceição da Praia será requalificada

Primeira a ser construída no bairro do Comércio, no final do século XVI, a Rua da Conceição da Praia será revitalizada. Toda a região, que concentra pontos turísticos importantes da capital, como o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo, vai passar por obras de requalificação urbana que promoverá desde melhorias visuais até readequação de espaços públicos existentes. As intervenções ocorrerão em uma área de 3,8 mil m² e terão investimento de R$ 12,5 milhões da Prefeitura de Salvador.

A ordem de serviço para começar as obras foi assinada pelo prefeito Bruno Reis, em cerimônia ocorrida no final da tarde desta quinta-feira (17), na Avenida das Naus, no Comércio, em frente ao 2º Distrito Naval. As intervenções englobam a recuperação das ruas Conceição da Praia e Manoel Vitorino, além da construção de um edifício-garagem e melhorias na Praça Irmãos Pereira.

A revitalização faz parte do projeto de requalificação do bairro do Comércio. As obras começam no início da Ladeira da Preguiça e seguem até o local onde está localizada a Casa da Música. “Vamos colocar piso, rebaixar a fiação que fica em frente a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia e do Elevador Lacerda, que agora serão fiações subterrâneas”, disse o prefeito.

Outra novidade é o estacionamento que será construído ao lado da Praça dos Irmãos Pereira. “Sabemos a dificuldade de estacionamento na região do Comércio, então será construído um estacionamento com um pavimento e 63 vagas. Nosso objetivo é facilitar a vida dos moradores e visitantes que vêm desfrutar dessa área”, destacou Bruno Reis.

O projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e as obras terão prazo de oito meses para serem concluídas. Será realizada a remoção do asfalto da pista e recuperação de pavimentação em paralelepípedo nas vias de veículos, que é um material mais condizente com as características históricas do bairro e contribuirá para a adequação da velocidade de tráfego.

A iniciativa da região também fará o alargamento das calçadas nas proximidades da basílica para melhoria do trânsito de pedestres e os passeios terão o piso em pedra portuguesa recuperado e granito serrado. A Praça Irmãos Pereira, que está situada entre as ruas da Conceição da Praia e Manoel Vitorino, também será repaginada. Além do edifício-garagem, o local contará com uma área de convivência e valorização do monumento aos Irmãos Pereira, instalado no local desde 1954.

Segundo o gestor municipal, já foram investidos mais de R$ 15 milhões nas requalificações do Comércio. Dentre estas ações, estão a restauração da Igreja do Corpo Santo, que já foi concluída; a construção do Cerimonial da Conceição da Praia, que está em fase de acabamentos; a requalificação da Praça Visconde de Cayru; a requalificação do Mercado Modelo; o Programa de Habitação do Centro Antigo; o Plano de implantação do Centro Administrativo Municipal; a implementação do Museu da Música no Casarão Azulejado; a ação de implementação da Casa da História de Salvador; o Hub de Tecnologia, que já foi implantado; a requalificação da Praça da Inglaterra; a requalificação da Praça Deodoro da Fonseca e a urbanização da rua Miguel Calmon.

Espelho d'água é reinaugurado

Nesta quinta, Bruno Reis também realizou a reinauguração do espelho de água, localizado em frente ao 2º Distrito Naval, que foi revitalizado com a parceria da prefeitura. O gestor municipal pontuou que o local é uma atração turística da cidade, localizada em uma região de grande importância e que, por isso, merecia uma requalificação. “Para nós, é motivo de muita alegria fazer essa entrega”, disse o prefeito.

O vice-almirante Humberto Caldas da Silveira Junior informou que o 2º Distrito Naval faz parte da história de Salvador. Na década de 1970, a área do distrito tinha muros e, quando foram derrubados, a população pôde ver o prédio, que entrou na paisagem turística do bairro. "Anos depois, a Marinha construiu este espelho d’água com água salgada, com tecnologia bem antiga, e precisávamos revitalizar esse equipamento. Este é um presente da Marinha e da prefeitura para a cidade”, declarou.