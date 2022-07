Primeira morte por varíola dos macacos no Brasil é confirmada

A primeira morte de um paciente com varíola dos macacos no Brasil foi confirmada nesta sexta-feira (29), pelo Ministério da Saúde. O paciente era de Uberlândia, em Minas Gerais.

Esse é o primeiro óbito do surto mundial fora da África, onde a doença é endêmica. A Organização Mundial da Saúde (OMS), declarou que o vírus está em estado de emergência pública internacional.

São, ao menos, 75 países com mais de 16 mil casos e cinco mortes no continente afeicano. Até o momento, no Brasil, são 1.066 pessoas contaminadas com a doença, sendo 823 apenas em São Paulo.

Outros diagnósticos estão espalhados pelo país, como 124 diagnósticos no Rio de Janeiro; 44 em Minas Gerais; 21 no Paraná; 15 no Distrito Federal; 13 em Goiás; 5 na Bahia; 4 em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Ceará; 3 em Pernambuco; 2 no Espírito Santo e no Rio Grande do Norte; e 1 no Acre e em Tocantins.