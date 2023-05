Primeira narradora de futebol no Brasil é uma das personagens em nova série do Star+

O Star+ estreia nesta semana sua mais nova produção original. O documentário “Mulheres do Microfone” foi produzido pela equipe brasileira da ESPN e valoriza o crescimento da presença feminina no universo do jornalismo esportivo abordando a história das profissionais que desbravaram o caminho no setor e também as trajetória das personalidades que vêm ganhando notoriedade no momento atual.

“Mulheres do Microfone” já está disponível com exclusividade no streaming do Star+ com 1h30 de duração. O conteúdo contém entrevistas com grandes nomes da crônica esportiva, como Regiane Ritter, Simone Mello, Abigail Costa e Marisa de França, entre outras, que ajudaram a pavimentar o caminho para as mulheres na cobertura jornalística dos esportes ainda no século passado.

A produção idealizada por Marcelo Gomes também fala sobre a geração que vem ganhando notoriedade em anos recentes, contando com a vanguarda de Luciana Mariano, primeira narradora da televisão brasileira, e toda a equipe feminina da ESPN que atua diante das câmeras e nas cabines de transmissão. Os nomes incluem: Daniela Boaventura, Marcela Rafael, Ivana Negrão, Elaine Trevisan, Camilla Garcia e Mariana Pereira. Além disso, a produção também conta com depoimentos de Isabelly Moraes, locutora esportiva com carreira meteórica e recém contratada da Rede Globo.

Ao todo, 18 mulheres participam com depoimentos e imagens de arquivo do documentário “Mulheres do Microfone”. A produção especial que valoria a presença feminina no universo esportivo do jornalismo também irá ao ar na ESPN, numa versão com 1h de duração e estreia prevista para o dia 27 de maio.